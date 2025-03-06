Путин поручил предоставить статус ветерана бойцам СВО из числа бывших осужденных

Президент России Владимир Путин заявил, что граждане, отправившиеся в зону боевых действий из мест лишения свободы, должны получить статус ветерана боевых действий. Он отметил, что их правовой статус необходимо привести в соответствие с остальными участниками специальной военной операции (СВО).

Глава государства подчеркнул, что не имеет значения, как именно человек оказался на передовой, если он добровольно сражается за Родину. Он также уточнил, что лица, совершившие преступления, связанные с терроризмом, государственной изменой и сексуальным насилием над несовершеннолетними, не участвуют в боевых действиях.