Путин поручил предоставить статус ветерана бойцам СВО из числа бывших осужденных

Президент России Владимир Путин заявил, что граждане, отправившиеся в зону боевых действий из мест лишения свободы, должны получить статус ветерана боевых действий. Он отметил, что их правовой статус необходимо привести в соответствие с остальными участниками специальной военной операции (СВО).

Глава государства подчеркнул, что не имеет значения, как именно человек оказался на передовой, если он добровольно сражается за Родину. Он также уточнил, что лица, совершившие преступления, связанные с терроризмом, государственной изменой и сексуальным насилием над несовершеннолетними, не участвуют в боевых действиях.

Госдума обсудит законопроект о статусе ветеранов для военных Курской области

Путин напомнил, что вопрос о статусе ветерана для бывших заключенных уже поднимался ранее, и заверил, что этот пробел в законодательстве будет устранен. По его словам, все участники СВО должны находиться в равных условиях с точки зрения государственной поддержки.

Предоставление статуса ветерана боевых действий открывает доступ к ряду льгот и мер социальной поддержки, включая медицинское обслуживание, налоговые льготы и другие привилегии, предусмотренные российским законодательством, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:ВетераныСпецоперацияВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры