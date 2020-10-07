Число киберпреступлений в России выросло на 77%
IT-атаки с начала года увеличились в России на 363 тысячи, заявил глава МВД Владимир Колокольцев
«Доля киберпреступлений в общем массиве повышается и достигла 23%. В каждом пятом регионе РФ их число увеличилось в два и более раза», - приводит агентство ТАСС слова Колокольцева.
Глава МВД рассказал, что рост киберпреступлений объясняется доверчивостью граждан и пробелами в безопасности банковских систем.
Россия и США лидируют в списке стран с самым большим количеством случаев утечки данных в 2019 году, говорится в исследовании, проведенном компанией InfoWatch. Аналитики ранее прогнозировали, что к концу 2020 года количество кибератак увеличится, это будет связано в том числе и с ростом популярности на дистанционные услуги из-за коронавируса.
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