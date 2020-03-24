В России решили ограничить посещение храмов и мечетей из-за COVID-19

Рабочая группа Госсовета по борьбе с коронавирусом отдала распоряжение ограничить посещение православных храмов, мусульманских мечетей и других религиозных учреждений. Ответственными за исполнение назначены главы регионов.

Губернаторам поручено проработать этот вопрос с лидерами основных религиозных конфессий в условиях режима повышенной готовности, передает Ura.ru. До этого из-за угрозы распространения коронавируса в некоторых регионах уже закрыли мечети и синагоги.

Однако в Русской православной церкви подчеркнули, что не прекратят совершать литургии ни при каком условии. При этом Священный Синод РПЦ распорядился соблюдать профилактические меры в храмах и монастырях.

На сайте правительства сегодня опубликовано поручение главы кабинета министров Михаила Мишустина сформулировать к 25 марта предложения, каким образом ужесточить ответственность за нарушение гражданами и организациями режима карантина.

Одновременно премьер-министр поручил министерству здравоохранения и Роспотребнадзору утвердить инструкции и методички по работе с населением в условиях эпидемии COVID-19.

