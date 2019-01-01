Федеральное дорожное агентство планирует разработать новые стандарты для светофоров. Как сообщает Ura.ru, такое решение позволит разобраться с вопросом их неудовлетворительного состояния. Создать единую норму было решено из-за высокой аварийности на российских дорогах.

В ГОСТе Росавтодор планирует прописать периодичность проверки, а также ремонта светофоров. Помимо этого в документ будут внесены перечень и виды работ. Уточняется, что в России уже существует ГОСТ по дорожным светофорам, однако в нем до сих пор не прописаны правила их содержания.

Из протоколa зaседaния следует, что число ДТП нa дорогaх вызвaно, в том числе, неиспрaвностью aвтомaтических регулировщиков. Отмечaется, что количество светофоров только нa федерaльных трaссaх зa последние годы выросло почти нa треть. Росавтодор также намерен создать ГОСТ по обслуживанию линий освещения вдоль трасс.

Ранее в Госдуму депутатами фракции ЛДПР был внесен законопроект, регулирующий требования к камерам, которые фиксируют нарушения ПДД. Законом предлагается установить, что работающие в автоматическом режиме средства фото и видеофиксации должны находиться в государственной собственности. Однако, глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в интервью НСН заявил, что депутаты не учли один очень важный нюанс. В этом вопросе должна быть запрещена любая совместная деятельность государства и частных лиц.

