В России произошел массовый сбой в работе операторов связи

Пользователи жалуются на работу «Билайна», «ТЕЛЕ2» и «ВТБ» - они не могут совершать звонки, выходить в сеть, а также переводить кому-то деньги, оплачивать счета и покупки через онлайн-банк.

В 14:37 в «Билайне» сообщили РИА Новости, что устранили последствия DDoS-атаки после сбоя работы.

В предыдущие разы операторы решали похожие проблемы за несколько часов. Среди причин упоминались DDoS-атаки, а также неисправность оборудования.

Ранее, 28 февраля, в Роскомнадзоре заявили, что причиной проблем в работе банковских приложений стал сбой на магистральной сети операторов связи, напоминает RT.

