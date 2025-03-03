В России произошел массовый сбой в работе операторов связи
В России наблюдаются сбои сразу у нескольких сервисов.
Пользователи жалуются на работу «Билайна», «ТЕЛЕ2» и «ВТБ» - они не могут совершать звонки, выходить в сеть, а также переводить кому-то деньги, оплачивать счета и покупки через онлайн-банк.
В 14:37 в «Билайне» сообщили РИА Новости, что устранили последствия DDoS-атаки после сбоя работы.
В предыдущие разы операторы решали похожие проблемы за несколько часов. Среди причин упоминались DDoS-атаки, а также неисправность оборудования.
Ранее, 28 февраля, в Роскомнадзоре заявили, что причиной проблем в работе банковских приложений стал сбой на магистральной сети операторов связи, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru