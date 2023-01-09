В России продлили программу госгарантий бесплатной медицинской помощи

Правительство РФ продлило программу госгарантий бесплатной медпомощи до 2025 года. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Он также сообщил, что увеличится число доступных услуг, расширяются возможности медицинской реабилитации.

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Мишустин заявил, что бесплатная медицинская помощь, в том числе, специализированная и высокотехнологичная, должна быть доступна людям во всех населенных пунктах.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что российские медики, работающие по дефицитным специальностям, в 2023 году будут получать ежемесячные социальные выплаты. А глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что на зарплаты медикам были выделены дополнительные средства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: mos.ru/Евгений Самарин
ТЕГИ:ЗдравоохранениеВрачи
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