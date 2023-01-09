В России продлили программу госгарантий бесплатной медицинской помощи
Правительство РФ продлило программу госгарантий бесплатной медпомощи до 2025 года. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Он также сообщил, что увеличится число доступных услуг, расширяются возможности медицинской реабилитации.
Мишустин заявил, что бесплатная медицинская помощь, в том числе, специализированная и высокотехнологичная, должна быть доступна людям во всех населенных пунктах.
Ранее Михаил Мишустин заявил, что российские медики, работающие по дефицитным специальностям, в 2023 году будут получать ежемесячные социальные выплаты. А глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что на зарплаты медикам были выделены дополнительные средства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+2 754 / сут.
Умерли
394 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+2 990 / сут.
- В Китае раскрыли правду о планах Германии отправить Украине танки Leopard 2
- В Германии оппозиция раскритиковала поставки вооружений Украине
- В России продлили программу госгарантий бесплатной медицинской помощи
- Росгвардейцы нашли свидетельства хищений в украинской армии
- Депутат Рады анонсировала переговоры о вступлении Украины в ЕС весной
- Посол Украины в Лондоне указал на просроченное оружие с Запада
- Названы основные покупатели российского газа в текущем году
- СМИ: Самолет из Москвы не долетел до Гоа из-за сообщения о мине
- Песков ответил Соловьеву на призыв отправлять срочников на спецоперацию
- Скончался создатель ракет «Калибр» Камнев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru