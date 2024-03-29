В России призвали ввести обязательную маркировку жестокого контента в соцсетях
Владимир Зыков в эфире НСН заявил, что жестокие видео не должны быть доступны в интернете без подтверждения возраста.
В России необходимо ввести обязательную маркировку жестокого контента в социальных сетях, заявил глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с НСН.
Ранее в Госдуме предложили запретить соцсетям и блогерам публиковать видео с убийствами. С таким предложением к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву обратился депутат Анатолий Выборный, пишут «Известия».
«Если эта информация не будет публиковаться в официальных соцсетях, ее меньше от этого в интернете не станет. Поэтому стоит какие-то механизмы ввести для публикаций, чтобы защитить психику людей. Но полностью запретить такие публикации не получится. Видео должно специально закрываться, пометка должна быть 18+. Человек должен подтвердить свой возраст. Сегодня такие методы используются, но это сегодня добровольная история. Люди могут случайно наткнуться на жестокое видео сегодня, а просмотр такого видео должен быть сознательным. Человек должен понимать, что будет смотреть», - объяснил он.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете распространения фото и видео с изображением жестокости, в том числе так называемых треш-стримов. Один из авторов инициативы, вице-спикер от партии ЛДПР Борис Чернышов в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, какой контент будет признан жестоким и заблокирован.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru