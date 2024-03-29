В России призвали ввести обязательную маркировку жестокого контента в соцсетях

«Если эта информация не будет публиковаться в официальных соцсетях, ее меньше от этого в интернете не станет. Поэтому стоит какие-то механизмы ввести для публикаций, чтобы защитить психику людей. Но полностью запретить такие публикации не получится. Видео должно специально закрываться, пометка должна быть 18+. Человек должен подтвердить свой возраст. Сегодня такие методы используются, но это сегодня добровольная история. Люди могут случайно наткнуться на жестокое видео сегодня, а просмотр такого видео должен быть сознательным. Человек должен понимать, что будет смотреть», - объяснил он.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете распространения фото и видео с изображением жестокости, в том числе так называемых треш-стримов. Один из авторов инициативы, вице-спикер от партии ЛДПР Борис Чернышов в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, какой контент будет признан жестоким и заблокирован.