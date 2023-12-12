В России предотвратили 228 террористических преступлений с начала года

Более 200 террористических преступлений предотвратили в России с начала года. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, передает ТАСС.

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По данным ведомства, за 2023 год было пресечено 228 подобных злодеяний, в частности, правоохранители предотвратили 146 терактов.

Кроме того, в стране пресекли деятельность 73 законспирированных террористических ячеек.

Ранее ФСБ заявила о пресечении действий разветвленной сети агентов украинских спецслужб в Крыму, которые готовились осуществить резонансные теракты и диверсии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
ТЕГИ:Борьба С ТерроризмомРоссия

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