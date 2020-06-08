В России предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
Заменой российского среднемагистрального самолета SuperJet-100 мог бы стать запущенный в серийное производство Ту-334. Такую точку зрения высказала глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.
Сенатор отметил, что предлагает рассмотреть вариант использования на внутренних маршрутах Ту-334. Самолет, по его словам, прошел все стадии испытаний, а его серийное производство может быть налажено в короткие сроки, отмечает ТАСС.
Первые Ту-334 были выпущены в 1999 году, однако было построено все два самолета. Впоследствии было принято отказаться от производства самолета ради Sukhoi SuperJet-100.
«Суперджеты» дважды попадали в авиакатастрофы, которые приводили к человеческим жертвам. В 2012 году во время демонстрационного полета в горах Индонезии разбился лайнер, на борту которого были 45 человек. Все они погибли.
5 мая 2019 году в московском аэропорту Шереметьево при экстренной посадке загорелся другой «Суперджет». Погиб 41 человек из находившихся на борту 78.
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