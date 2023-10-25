В России предложили заменить Хэллоуин фестивалем урожая
Праздник Хэллоуин следует заменить в России на традиционный фестиваль урожая. Об этом заявил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, сообщает RT со ссылкой на обращение общественника к министру просвещения РФ Сергею Кравцову.
Как отметил Ветров, в последние годы из-за западного кино, поп-культуры и некоего «флера таинственности» Хэллоуин набирает популярность у молодежи. Однако общественник считает, что такие праздники вредят морально-нравственному воспитанию нового поколения.
«Прошу Вас рассмотреть возможность замены Хэллоуина на традиционный фестиваль урожая», — говорится в тексте обращения Ветрова к Кравцову.
Глава Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг отметил, что традиционно в России в конце осени проходили различные ярмарки и выставки, приуроченные к окончанию полевого сезона и сбора урожая. По мнению Ветрова, во время нового праздника школьники могли бы приносить выращенное на приусадебных участках или домашние заготовки, а также проводить соревнования на самый большой овощ или фрукт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru