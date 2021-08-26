Столичные силовики раскрыли преступную схему в сфере ритуальных услуг

Управление ФСБ по Москве и Московской области совместно с сотрудниками столичного главка МВД раскрыли преступную схему в сфере ритуальных услуг, пять человек задержаны. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Москве и Подмосковью.

Как отметили в ведомстве, сотрудники дежурных частей отделов МВД РФ по столичным районам Нагорный и Северное Измайлово регулярно получали от представителей ритуального агентства деньги за предоставление информации о вызовах полиции по фактам смерти граждан, сообщает Ura.ru. Затем сотрудники ритуальных услуг связывались с родственниками умершего, навязывая дорогостоящие услуги.

Организатора преступной схемы, который пытался скрыться от следствия на Украине, задержали 20 августа. Пятеро задержанных по делу находятся под арестом, отмечает RT.

