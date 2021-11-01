В России предложено ужесточить наказание за неуплату электричества
В России могут ужесточить наказание за неуплату по счетам за электроэнергию, сообщают «Известия» со ссылкой на предложение НП «Совет рынка» в адрес Минэнерго.
Как сообщил глава организации Максим Быстров, административные штрафы для юрлиц предложено удвоить — со 100–200 тыс. рублей до 200–400 тыс.
Также предлагается исключить возможность замены штрафа на предупреждение и ужесточить наказание за повторные нарушения в течение года.
Инициатива касаются так называемых неотключаемых потребителей — тех неплательщиков, в отношении которых в силу закона энергосбытовые компании не могут инициировать введение ограничения снабжения. Это предприятия ЖКХ и прочие объекты жизнеобеспечения, опасные производства и так далее.
Как сообщили в Минэнерго, там изучат предложения, а итоговая позиция будет сформирована после проведения всесторонней оценки инициативы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru