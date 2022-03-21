В России появится система блокировки спам-звонков и SMS

Издание, ссылаясь на Федеральную монопольную службу (ФАС), сообщает о большом количестве жалоб россиян на спам-звонки из-за рубежа с использованием подменных номеров. В ближайшее время у клиентов сотовых операторов появится возможность пожаловаться на звонок или SMS-рекламу, поступившую без его согласия: сделать это можно будет на сайтах МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2. После подачи жалобы гражданин оперативно получит ответ от оператора, а в течение 72 часов номер спамера заблокируют все подключенные к системе компании.

Как отметила замглавы ФАС Карина Таукенова, для более эффективной работы по защите россиян от нежелательной рекламы необходима совместная работа с операторами.

«Мы уже договорились о том, как будет работать этот сервис», — подчеркнула Таукенова.

При этом эксперты отмечают необходимость проверять обращения клиентов операторов, чтобы блокировка касалась только авторов спама. Для этого можно использовать анализ статистики звонков и робота-фильтра, пишет Газета.ру.

