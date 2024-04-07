В России появится День работника электронной промышленности
День работника электронной промышленности появится в праздничном календаре в России. Впервые его отметят в первое воскресенье октября – срок установлен в постановлении правительства, подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
«Новый профессиональный праздник - День работника электронной промышленности - будет отмечаться в первое воскресенье октября», – сообщается на сайте кабмина РФ.
В пресс-службе кабмина отметили, что праздник установили по инициативе президента Российской академии наук Геннадия Красникова, идею которого поддержали представители отрасли.
По данным правительства, на государственных и частных предприятиях отрасли работают более 300 тыс. человек.
Ранее Минцифры опровергло появившиеся данные о массовом выезде за рубеж IT-специалистов. По информации ведомства, две трети из тех, кто покинул Россию в 2022 году, уже успели вернуться на родину, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Абхазии россиянка погибла, сорвавшись с края скалы
- В Орске объявлена эвакуация еще одного района из-за угрозы подтопления
- Большая вода: В Оренбуржье объявлена ЧС федерального масштаба из-за паводка
- Украинские дроны-камикадзе атаковали Запорожскую АЭС
- Захарова назвала Зеленского жертвой предвыборной кампании в США
- Минстрой оценил ущерб от наводнения в Оренбуржье в 21 млрд рублей
- Силы ПВО за сутки сбили 293 украинских беспилотника
- В ДТП с грузовиком под Волгоградом погибли три человека
- Самолет Москва - Орск развернули в небе в сторону Тольятти
- Власти Курганской области объявили эвакуацию из-за паводка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru