В России появится День работника электронной промышленности

«Новый профессиональный праздник - День работника электронной промышленности - будет отмечаться в первое воскресенье октября», – сообщается на сайте кабмина РФ.



В пресс-службе кабмина отметили, что праздник установили по инициативе президента Российской академии наук Геннадия Красникова, идею которого поддержали представители отрасли.



По данным правительства, на государственных и частных предприятиях отрасли работают более 300 тыс. человек.

Ранее Минцифры опровергло появившиеся данные о массовом выезде за рубеж IT-специалистов. По информации ведомства, две трети из тех, кто покинул Россию в 2022 году, уже успели вернуться на родину, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



