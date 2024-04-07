В России появится День работника электронной промышленности

День работника электронной промышленности появится в праздничном календаре в России. Впервые его отметят в первое воскресенье октября – срок установлен в постановлении правительства, подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

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«Новый профессиональный праздник - День работника электронной промышленности - будет отмечаться в первое воскресенье октября», – сообщается на сайте кабмина РФ.

В пресс-службе кабмина отметили, что праздник установили по инициативе президента Российской академии наук Геннадия Красникова, идею которого поддержали представители отрасли.

По данным правительства, на государственных и частных предприятиях отрасли работают более 300 тыс. человек.

Ранее Минцифры опровергло появившиеся данные о массовом выезде за рубеж IT-специалистов. По информации ведомства, две трети из тех, кто покинул Россию в 2022 году, уже успели вернуться на родину, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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