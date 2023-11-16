В России появились пакетные туры на космодром Восточный

Как отметил глава региона, такие туры привязаны к срокам «большой программы» на площадке.

«Все уточнения можно сделать у региональных туроператоров. Также первично на предмет получения такой услуги вас может проконсультировать и направить наш Туристско-информационный центр», — указал Орлов.

По словам губернатора, на космодроме есть что посмотреть кроме пусков ракет. Во время пуска туристам не будут доступны объекты Восточного, в частности, стартовый стол. При этом в межпусковой период россияне смогут увидеть монтажно-инженерный корпус, стартовые столы, подземную инфраструктуру.

Минувшим летом Амурская область стала одним из лидеров по росту привлекательности для туристов, сообщает телеканал «360». Регион посетили на 17% больше путешественников, чем за аналогичный период 2022 года.

