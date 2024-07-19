В России потушили 104 природных пожара за сутки

В России потушили 104 природных пожара за сутки, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале.

Огонь затронул площадь в 66 036 гектаров, спасатели смогли ликвидировать очаги и не допустить распространения. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии - там действовало 62 пожара, ситуация в регионе продолжается оставаться напряженной.

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А в Приамурье уже отменили режим ЧС из-за пожаров в лесах, ситуация в регионе нормализовалась, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

При этом пик лесных пожаров в РФ прогнозируется в ближайшие две-три недели, предупредил глава Минприроды Александр Козлов. Текущий год, по расчетам специалистов, может войти в десятку самых теплых за последние 30 лет, объяснил он. Именно жарой осложняется обстановка в ряде регионов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Авиалесоохрана РФ
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