В России потушили 104 природных пожара за сутки

А в Приамурье уже отменили режим ЧС из-за пожаров в лесах, ситуация в регионе нормализовалась, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

При этом пик лесных пожаров в РФ прогнозируется в ближайшие две-три недели, предупредил глава Минприроды Александр Козлов. Текущий год, по расчетам специалистов, может войти в десятку самых теплых за последние 30 лет, объяснил он. Именно жарой осложняется обстановка в ряде регионов, передает «Радиоточка НСН».

