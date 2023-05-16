В Крыму последний звонок проведут только для выпускников

В Крыму последний звонок будет проведен только для выпускников 9 и 11 классов, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

Крым наш. Власти полуострова пересмотрят решение о передаче Крыма УССР

Он добавил, что данное решение принято в целях безопасности.

«Мероприятия будут проходить в помещениях учебных учреждений», - написал Аксенов.

При этом на мероприятии смогут присутствовать родители учащихся, добавил политик. Остальные учащиеся отметят окончание учебного года в своих классах.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:КрымВыпускники

Горячие новости

Все новости

партнеры