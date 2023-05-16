В Крыму последний звонок проведут только для выпускников
16 мая 202311:57
В Крыму последний звонок будет проведен только для выпускников 9 и 11 классов, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.
Он добавил, что данное решение принято в целях безопасности.
«Мероприятия будут проходить в помещениях учебных учреждений», - написал Аксенов.
При этом на мероприятии смогут присутствовать родители учащихся, добавил политик. Остальные учащиеся отметят окончание учебного года в своих классах.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru