В России подали иски против GM, Mercedes, Volkswagen и Toyota из-за прекращения поставок
Организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) подала иск к автоконцернам General Motors, Mercedes-Benz, Volkswagen и Toyota Motor в связи с прекращением поставок продукции в Россию. Об этом пишут Известия со ссылкой на главу ОПИ Олега Павлова.
Иски поданы в защиту неопределенного круга потребителей. ОПИ требует прекратить исполнение санкций и возобновить поставки в РФ. Организация предъявила претензии российским юрлицам, которые импортировали автомобили и автозапчасти зарубежных концернов.
Как отметил Павлов, суд начал рассматривать иск к ООО «Тойота Мотор», в котором указано, что компания незаконно приостановила поставки автомобилей, запчастей и деталей. В результате потребители не могут реализовать право на безвозмездное устранение производственных недостатков, замену авто, техобслуживание и ремонт, пишет Газета.ру.
Кроме того, глава ОПИ сообщил о наличии ходатайств об аресте счетов и имущества автоконцернов для обеспечения интересов потребителей. При этом Павлов подчеркнул, что главное — это «возобновление поставок запчастей и автомобилей».
Роспотребнадзор поддержал общественность и выразил готовность принять участие в разбирательствах.
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