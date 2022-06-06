В России подали иски против GM, Mercedes, Volkswagen и Toyota из-за прекращения поставок

Организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) подала иск к автоконцернам General Motors, Mercedes-Benz, Volkswagen и Toyota Motor в связи с прекращением поставок продукции в Россию. Об этом пишут Известия со ссылкой на главу ОПИ Олега Павлова.

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Иски поданы в защиту неопределенного круга потребителей. ОПИ требует прекратить исполнение санкций и возобновить поставки в РФ. Организация предъявила претензии российским юрлицам, которые импортировали автомобили и автозапчасти зарубежных концернов.

Как отметил Павлов, суд начал рассматривать иск к ООО «Тойота Мотор», в котором указано, что компания незаконно приостановила поставки автомобилей, запчастей и деталей. В результате потребители не могут реализовать право на безвозмездное устранение производственных недостатков, замену авто, техобслуживание и ремонт, пишет Газета.ру.

Кроме того, глава ОПИ сообщил о наличии ходатайств об аресте счетов и имущества автоконцернов для обеспечения интересов потребителей. При этом Павлов подчеркнул, что главное — это «возобновление поставок запчастей и автомобилей».

Роспотребнадзор поддержал общественность и выразил готовность принять участие в разбирательствах.

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ФОТО: Mercedes-Benz Maybach S-Class
ТЕГИ:ИскСудАвтомобили
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