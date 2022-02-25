В России перестал работать сайт Intel

Российские пользователи пожаловались на сбои в работе официального сайта американской компании Intel, сообщает ряд СМИ.

Посетители страницы отмечают, что на нее не получается зайти на протяжении всего дня. Так, при попытке открыть сайт появляется сообщение о запрете доступа.

Депутат ГД: Угрозы отключения от SWIFT давно перестали пугать

Российские пользователи из других стран, а также люди, использующие сервис VPN, тоже не могут попасть на ресурс крупнейшего производителя чипов.

В Intel ситуацию не прокомментировали. Предположительно, компания решила закрыть доступ для россиян из-за новых американских санкций, среди которых частичный запрет на поставку полупроводниковой продукции на территорию России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ИнтернетСанкциикомпанияРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры