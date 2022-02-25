В России перестал работать сайт Intel

Российские пользователи из других стран, а также люди, использующие сервис VPN, тоже не могут попасть на ресурс крупнейшего производителя чипов.

В Intel ситуацию не прокомментировали. Предположительно, компания решила закрыть доступ для россиян из-за новых американских санкций, среди которых частичный запрет на поставку полупроводниковой продукции на территорию России.