В России перестал работать сайт Intel
Российские пользователи пожаловались на сбои в работе официального сайта американской компании Intel, сообщает ряд СМИ.
Посетители страницы отмечают, что на нее не получается зайти на протяжении всего дня. Так, при попытке открыть сайт появляется сообщение о запрете доступа.
Российские пользователи из других стран, а также люди, использующие сервис VPN, тоже не могут попасть на ресурс крупнейшего производителя чипов.
В Intel ситуацию не прокомментировали. Предположительно, компания решила закрыть доступ для россиян из-за новых американских санкций, среди которых частичный запрет на поставку полупроводниковой продукции на территорию России.
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