В России отозвали почти четыре тысячи внедорожников Toyota и Lexus
Компания «Тойота Мотор» объявила об отзыве в России внедорожников Toyota LC 300, а также Lexus LX 500D и LX 600. Как сообщает Росстандарт, это 3 864 автомобиля, которые были реализованы в период с 30 сентября 2021 года по настоящее время.
Отмечается, что причиной отзыва стали особенности конструкции определённого диска тормозной муфты. Существует опасность, что из-за этого, при переключении в нейтральное положение и если не используются рабочий или стояночный тормоз, автомобиль может незначительно сдвинуться вперед.
Владельцев о необходимости ремонта уведомят уполномоченные представители изготовителя. Для устранения проблемы требуется перепрограммировать ЭБУ автоматической трансмисси. Работы будут выполняться бесплатно.
Ранее компания Lamborghini объявила об отзыве более двух тысяч кроссоверов Urus из-за дефекта капота, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Исследование: Каждый третий курьер в России использует велосипед
- В России отозвали почти четыре тысячи внедорожников Toyota и Lexus
- Винисиус Жуниор стал лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2023/2024
- На Украине призвали брать на службу всех женщин старше 18 лет
- СК изучит жалобы на наряд Бузовой на концерте в Уфе в День защиты детей
- Основатель Wildberries Бакальчук не заметила потери 1,5 миллиардов долларов
- «Работа непростая»: Непомнящий оценил назначение Черчесова в сборную Казахстана
- Вайкуле отказалась петь «Мой рок-н-ролл» с Би-2 из-за Чичериной
- Газманов исполнил новую песню «Русский мир»
- Грузинская оппозиция подписала план действий на случай победы на выборах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru