В России отозвали почти четыре тысячи внедорожников Toyota и Lexus

Компания «Тойота Мотор» объявила об отзыве в России внедорожников Toyota LC 300, а также Lexus LX 500D и LX 600. Как сообщает Росстандарт, это 3 864 автомобиля, которые были реализованы в период с 30 сентября 2021 года по настоящее время.

Toyota отзывает более 22 тысяч проданных в России машин

Отмечается, что причиной отзыва стали особенности конструкции определённого диска тормозной муфты. Существует опасность, что из-за этого, при переключении в нейтральное положение и если не используются рабочий или стояночный тормоз, автомобиль может незначительно сдвинуться вперед.

Владельцев о необходимости ремонта уведомят уполномоченные представители изготовителя. Для устранения проблемы требуется перепрограммировать ЭБУ автоматической трансмисси. Работы будут выполняться бесплатно.

Ранее компания Lamborghini объявила об отзыве более двух тысяч кроссоверов Urus из-за дефекта капота, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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