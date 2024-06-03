В России отозвали почти четыре тысячи внедорожников Toyota и Lexus

Отмечается, что причиной отзыва стали особенности конструкции определённого диска тормозной муфты. Существует опасность, что из-за этого, при переключении в нейтральное положение и если не используются рабочий или стояночный тормоз, автомобиль может незначительно сдвинуться вперед.

Владельцев о необходимости ремонта уведомят уполномоченные представители изготовителя. Для устранения проблемы требуется перепрограммировать ЭБУ автоматической трансмисси. Работы будут выполняться бесплатно.

Ранее компания Lamborghini объявила об отзыве более двух тысяч кроссоверов Urus из-за дефекта капота, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».