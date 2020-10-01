В России обновлён максимум случаев коронавируса с 12 июня

Число инфицированных коронавирусом в России выросло за последние 24 часа ещё на 8 945 человек. Это максимум новых заражённых с 12 июня, информирует оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Таким образом в общей сложности в стране с начала пандемии выявлен 1 185 231 инфицированный.

Вылечились за сутки 5 985 человек, всего выздоровели 964 242 пациента. Это около 82% от общего числа переболевших. Умерли за 24 часа от осложнений, вызванных COVID-19, 169 больных. Всего в России зафиксирован 20 891 летальный случай. Общее число умерших составляет 1,76% от всех инфицированных, передает RT.

Последнее время рост числа заражённых коронавирусом в России фиксируется ежедневно. В Роспотребнадзоре накануне предположили, что плато заболеваемости может быть достигнуто до конца октября, отмечает РИА ФАН.

Гражданам настоятельно рекомендуют соблюдать санитарно-эпидемиологические меры, в том числе, держать социальную дистанцию, надевать в общественных местах маски и перчатки. Это позволит остановить распространение вируса.

