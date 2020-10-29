В России новый рекорд по числу умерших от коронавируса за сутки, следует из материалов оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

В стране умерло 360 человек против 346 днем ранее и 320 во вторник. Все эти цифры были рекордными с начала пандемии.

Число выявленных заболевших снова выросло и достигло 17,717 тысячи человек против 16,2 тысячи днем ранее.

Всего в России сначала пандемии выявили 1,582 миллиона заболевших коронавирусом, из них 1,186 миллиона выздоровело и почти 27,3 тысячи умерло. В настоящее время в России выявлено 368,35 тысячи больных этой болезнью.

В Москве за сутки выявлено 4,9 тысячи новых больных коронавирусом против 3,67 тысячи днем раньше, всего в городе с начала пандемии выявлено 414 тысяч больных, скончалось 6644 человек.

В Санкт-Петербурге за сутки выявили 758 заболевших, в Подмосковье – 514.

