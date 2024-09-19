В России нелегальным мигрантам запретят жениться, пользоваться банками и госуслугами

По его словам, после внесения в реестр нелегальные мигранты «не смогут управлять транспортными средствами, пользоваться банковскими услугами, регистрировать собственность». Кроме того, включенным в реестр будут недоступны заключение и расторжение браков, оформление детей в детсады и школы.

Горовой назвал одной из основных задач в рамках реализации проекта «межведомственное электронное взаимодействие» с организациями, которые предоставляют перечисленные услуги.

