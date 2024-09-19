В России нелегальным мигрантам запретят жениться, пользоваться банками и госуслугами
Реестр иностранцев, находящихся в России незаконно, создается в стране, после внесения в список в отношении нелегала будет введен ряд ограничений. Об этом сообщил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой в интервью «Коммерсанту».
По его словам, после внесения в реестр нелегальные мигранты «не смогут управлять транспортными средствами, пользоваться банковскими услугами, регистрировать собственность». Кроме того, включенным в реестр будут недоступны заключение и расторжение браков, оформление детей в детсады и школы.
Горовой назвал одной из основных задач в рамках реализации проекта «межведомственное электронное взаимодействие» с организациями, которые предоставляют перечисленные услуги.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru