Компания Bentley представила свой самый мощный дорожный автомобиль

Под капотом у нового Bentley - четырехлитровый двигатель V8 и 190-сильный электромотор. Суммарная мощность силовой установки — 782 лошадиные силы. До 100 км/ч новый Bentley разгоняется за 3,2 секунды, а максимальная скорость автомобиля составляет 335 км/ч.

При этом максимальная скорость кабриолета Continental GTC Speed ограничена 285 км/ч, а первую «сотню» он достигает спустя 3,4 секунды.

Ранее итальянская автомобилестроительная компания Ferrari открыла новый завод e-building в Маранелло, напоминает RT.

