Компания Bentley представила свой самый мощный дорожный автомобиль
Компания Bentley официально представила свой самый мощный дорожный автомобиль - Continental GT Speed четвертого поколения, сообщили в компании.
Под капотом у нового Bentley - четырехлитровый двигатель V8 и 190-сильный электромотор. Суммарная мощность силовой установки — 782 лошадиные силы. До 100 км/ч новый Bentley разгоняется за 3,2 секунды, а максимальная скорость автомобиля составляет 335 км/ч.
При этом максимальная скорость кабриолета Continental GTC Speed ограничена 285 км/ч, а первую «сотню» он достигает спустя 3,4 секунды.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru