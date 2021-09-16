В России начали блокировать Google Docs

Технические трудности наблюдаются у клиентов мобильных операторов. В Компьютерной версии Google пока проблем с доступом не наблюдается.

Как выяснилось позднее, сбои наблюдали пользователи «Мегафона», «МТС», «Ростелекома», Tele2 и Yota.

Как предполагается, это связано с действиями сторонников Алексея Навального, которые «залили» на docs.google.com списки кандидатов «Умного голосования».

Судебные приставы предпринимают усилия, чтобы заставить компанию Google исполнить решение суда об удалении «Умного голосования» из результатов поисковой выдачи. Ранее стало известно о визите группы приставов в московский офис американской транснациональной корпорации.

