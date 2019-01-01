В России могут запретить магазины в жилых домах

В документе уточняется, что ограничения на размещение в многоквартирных домах объектов, которые связаны с торговлей и оказанием услуг, будут введены с учетом ранее данных поручений о внесении в законодательство Российской Федерации изменений. Речь идет о магазинах, которые мешают комфортному проживанию граждан в таких домах.

Сообщается, что список был утвержден главой государства по итогам обсуждения с представителями общественности реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Доклад по этому поручению правительство России должно представить до 1 июня 2019 года.

Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов в беседе с НСН прокомментировал запрет на содержание хостелов на территории жилых домов. По его словам, любой житель дома сможет инициировать запрет хостела в месте проживания, если будет принят соответствующий законопроект.

