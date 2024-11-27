Россиянин получил 11,5 года за убийство таксиста

Осужденный расправился с таксистом на улице Гурьевской ночью 6 июля. В ходе конфликта злоумышленник нанес ранее незнакомому таксисту пять ножевых ранений в голову, живот и грудь, от которых водитель скончался.

Журавлев также должен будет возместить матери погибшего компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства после стрельбы в городе Марксе Саратовской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

