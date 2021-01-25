В России хотят ввести штрафы за незаконные сборы на благотворительность

В России в марте могут ввести новую статью Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) – граждан и организации, собирающие деньги на благотворительность, будут штрафовать.

Об этом пишут «Известия». По данным издания, использовать ящик для сбора пожертвований можно будет только с разрешения власти, а также если сбор средств прописан в уставе организации.