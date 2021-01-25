В России хотят ввести штрафы за незаконные сборы на благотворительность
В России в марте могут ввести новую статью Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) – граждан и организации, собирающие деньги на благотворительность, будут штрафовать.
Об этом пишут «Известия». По данным издания, использовать ящик для сбора пожертвований можно будет только с разрешения власти, а также если сбор средств прописан в уставе организации.
По словам заместителя председателя комитета Госдумы РФ по контролю и регламенту Натальи Костенко, такие нормы были приняты еще в апреле 2020 года, но ответственность за их нарушение пока не установлена.
Проект закона предлагает за нарушения в этой области ввести штрафы от 5 тыс. до 150 тыс. рублей с конфискацией орудия мошенничества, пишет «Газета.ру».
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