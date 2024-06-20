В России арестовали главу и административного директора «WorldSkills Russia»

В Замоскворецкий суд Москвы поступили ходатайства об аресте генерального директора АНО «Агентство развития профессионального мастерства» (WorldSkills Russia) Роберта Уразова и административного директора Данира Мухаметзянова, сообщает РИА Новости.

Мухаметзянову уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Обоим вменяется в вину совершение мошенничества в особо крупном размере, им может грозить до 10 лет тюремного заключения.

WorldSkills Russia — это некоммерческая организация, которая заменила Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Основные цели организации включают внедрение новых стандартов профессиональных навыков и улучшение системы экзаменов в среднем и высшем образовании, используя стандарты WorldSkills, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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