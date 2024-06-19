Суд не стал арестовывать гендиректора «Кухни на районе»
Замоскворецкий суд Москвы отказал в аресте генерального директора компании «Локалкитчен» («Кухня на районе») Антона Лозина по делу о массовом отравлении людей фасолью, сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.
Ранее суд решил поместить под домашний арест Елену Машкову, руководителя отдела качества «Локалкитчен», а также фактического руководителя компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина. В отношении повара компании «Савон-К» Карима Норматова было принято решение о его содержании под стражей.
По данным следствия, более ста человек в Москве обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. В Нижегородской области госпитализированы 14 человек, включая несовершеннолетнего. В Татарстане находятся в больницах более десяти человек, в том числе восемь — в реанимации.
Все они заказывали продукты питания через службы доставки и употребляли в пищу салат, изготовленный компанией ООО «Локалкитчен», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru