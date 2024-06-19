Суд не стал арестовывать гендиректора «Кухни на районе»

Замоскворецкий суд Москвы отказал в аресте генерального директора компании «Локалкитчен» («Кухня на районе») Антона Лозина по делу о массовом отравлении людей фасолью, сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Ранее суд решил поместить под домашний арест Елену Машкову, руководителя отдела качества «Локалкитчен», а также фактического руководителя компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина. В отношении повара компании «Савон-К» Карима Норматова было принято решение о его содержании под стражей.