Количество ВИЧ-инфицированных в России снова выросло

За три года число регионов с эпидемией ВИЧ в России возросло более чем на 40%. Как сообщает РБК, более 1% жителей в 13 регионах России оказались носителями этого вируса. Причем, около 70% заболевших в прошлом году являются экономически активными людьми в возрасте от 30 до 50 лет. Такие данные были опубликованы в докладе Роспотребнадзора «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте» за 2018 год.

По данным Роспотребнадзора, самое высокое распространение ВИЧ-инфекции зарегистрировано в прошлом году в Иркутской области. В регионе заражены 1,8 % процента населения. На втором месте оказалась Свердловская область — там проживает 1804 человека с ВИЧ на 100 тысяч населения. Также эпидемия ВИЧ зафиксирована в Кемеровской, Самарской и Оренбургской областях. Кроме того, в России определены города с меньшим населением, где зараженность ВИЧ-инфекцией превышает среднероссийские показатели в два-четыре раза. В этом списке, в том числе, оказались Североуральск, Кировоград, Тольятти, Верхний Уфалей, Новотроицк, Ленинск-Кузнецкий, Орск, Березники.

Руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции академика РАН Вадим Покровский заявил, количество россиян с ВИЧ продолжит расти до тех пор, пока их численность будет превышать количество умерших от вируса. Он также отметил, что россияне заражаются в основном через гетеросексуальные контакты, поскольку не используют презервативы. Отказ от контрацептивов он объяснил их высокой стоимостью, а также непониманием граждан масштабов проблемы.

