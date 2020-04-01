В Роспотребнадзоре заявили о необходимости увеличить число нерабочих дней

В Роспотребнадзоре полагают, что число нерабочих дней для россиян должно быть увеличено. Как пишет Интерфакс, об этом заявила глава ведомства Анна Попова. Она подчеркнула, что текущая неделя, которая ранее была объявлена Владимиром Путиным нерабочей, позволяет снизить скорость распространения COVID-19 в стране. По словам Поповой, задача следующего периода — ограничить контакты между людьми.

Кроме того, глава Роспотребнадзора напомнила, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней.

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Напомним, 25 марта во время обращения к нации Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением зарплат. Глава государства призвал россиян «побыть дома» для того, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 440 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, при этом 267 из них — в Москве. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Таким образом общее число инфицированных выросло до 2777 человек. Новые заболевшие обнаружены в 35 российских регионах. 31 марта в России было зафиксировано 500 случаев заражения.

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ФОТО: pixabay.com