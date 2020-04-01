В Роспотребнадзоре заявили о необходимости увеличить число нерабочих дней

В Роспотребнадзоре полагают, что число нерабочих дней для россиян должно быть увеличено. Как пишет Интерфакс, об этом заявила глава ведомства Анна Попова. Она подчеркнула, что текущая неделя, которая ранее была объявлена Владимиром Путиным нерабочей, позволяет снизить скорость распространения COVID-19 в стране. По словам Поповой, задача следующего периода — ограничить контакты между людьми.

Кроме того, глава Роспотребнадзора напомнила, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней.