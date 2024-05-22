В Роспотребнадзоре ситуацию в Челябинской области по кори назвали неблагополучной

По данным ведомства, за первые четыре месяца 2024 года число заболевших в регионе увеличилось в 3,2 раза по сравнению с тем же периодом 2023 года. Всего случаи инфицирования были зарегистрированы в 18 муниципальных образованиях области. При этом 60% всех заболевших проживали в Челябинске. В областном центре также установлены факты завоза инфекции из Таиланда.

Ранее стало известно, что в Якутске детей и взрослых без прививок от кори не будут пускать в учебные заведения, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

