В Роспотребнадзоре ситуацию в Челябинской области по кори назвали неблагополучной
В Роспотребнадзоре назвали неблагополучной ситуацию по кори в Челябинской области, передает ТАСС.
По данным ведомства, за первые четыре месяца 2024 года число заболевших в регионе увеличилось в 3,2 раза по сравнению с тем же периодом 2023 года. Всего случаи инфицирования были зарегистрированы в 18 муниципальных образованиях области. При этом 60% всех заболевших проживали в Челябинске. В областном центре также установлены факты завоза инфекции из Таиланда.
Ранее стало известно, что в Якутске детей и взрослых без прививок от кори не будут пускать в учебные заведения, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru