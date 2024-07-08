В Рособрнадзоре назвали число удаленных с ЕГЭ школьников

За нарушение порядка с Единого государственного экзамена (ЕГЭ) были удалены 768 школьников. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

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Глава ведомства Анзор Музаев уточнил, что чаще всего с экзамена удаляли за шпаргалки - зафиксировано 337 таких случаев.

Он добавил, что 220 человек удалили за наличие телефонов, ещё 221 – по иным причинам.

Ранее Музаев заявил, что Рособрнадзор открыл приём предложений по совершенствованию формата ЕГЭ, их будут принимать до 15 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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