В Рособрнадзоре назвали число удаленных с ЕГЭ школьников
8 июля 202414:30
За нарушение порядка с Единого государственного экзамена (ЕГЭ) были удалены 768 школьников. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
Глава ведомства Анзор Музаев уточнил, что чаще всего с экзамена удаляли за шпаргалки - зафиксировано 337 таких случаев.
Он добавил, что 220 человек удалили за наличие телефонов, ещё 221 – по иным причинам.
Ранее Музаев заявил, что Рособрнадзор открыл приём предложений по совершенствованию формата ЕГЭ, их будут принимать до 15 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru