В Рособрнадзоре назвали число удаленных с ЕГЭ школьников

Глава ведомства Анзор Музаев уточнил, что чаще всего с экзамена удаляли за шпаргалки - зафиксировано 337 таких случаев.

Он добавил, что 220 человек удалили за наличие телефонов, ещё 221 – по иным причинам.

Ранее Музаев заявил, что Рособрнадзор открыл приём предложений по совершенствованию формата ЕГЭ, их будут принимать до 15 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».