Леонтьев: Помойку «Новой газеты» нужно закрыть!

«Новая газета» (НГ) провела собственное расследование по делу полковника ФСБ Кирилла Черкалина. Журналисты пришли к выводу, что оно может быть связано с противостоянием между главой Счетной палаты РФ Алексеем Кудриным и главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

По информации издания, в деле Черкалина фигурируют имена бывших высокопоставленных госбанкиров Владимира Столяренко и Александра Бондаренко, которые владеют нефтегазовой группой РНГ (Eastsib Holding). А «Роснефть» в целом и Игорь Сечин лично, по данным «НГ», вступил в конфликт с бизнесменами и даже пытались «отжать» у них часть активов.

В ответ на просьбу НСН прокомментировать расследование коллег-журналистов вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев был крайне раздражен и призвал «закрыть наконец помойку».