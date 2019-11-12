Леонтьев: Помойку «Новой газеты» нужно закрыть!
«Новая газета» связала дело полковника ФСБ связали с противостоянием Кудрина и Сечина, Вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев в эфире НСН призвал закрыть издание.
«Новая газета» (НГ) провела собственное расследование по делу полковника ФСБ Кирилла Черкалина. Журналисты пришли к выводу, что оно может быть связано с противостоянием между главой Счетной палаты РФ Алексеем Кудриным и главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
По информации издания, в деле Черкалина фигурируют имена бывших высокопоставленных госбанкиров Владимира Столяренко и Александра Бондаренко, которые владеют нефтегазовой группой РНГ (Eastsib Holding). А «Роснефть» в целом и Игорь Сечин лично, по данным «НГ», вступил в конфликт с бизнесменами и даже пытались «отжать» у них часть активов.
В ответ на просьбу НСН прокомментировать расследование коллег-журналистов вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев был крайне раздражен и призвал «закрыть наконец помойку».
«Зачем ерунду комментировать. Это шуршания помойки… Прекратите лазить по помойкам и шариться в них. Я не знаю ничего о том, что Игорь Иванович принимал участие в следственных действиях! И СМИ откуда это знают? «Новая газета» пишет? Помойку надо закрывать, тогда она не воняет», - высказал свою точку зрения Леонтьев.
Напомни, экс-начальник банковского отдела управления «К» ФСБ Кирилл Черкалин обвиняется в получении взятки в размере 3,2 миллиарда рублей. Суд арестовал активы Черкалина на сумму более чем в 6 миллиардов рублей.
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