Мусульмане России спросили Гинцбурга о халяльности вакцины «Спутник V»

Совет улемов (богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ запросил у директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга информацию о составе вакцины «Спутник V» для определения пригодности ее для мусульман, передает ТАСС.

В запросе уточняется, что мусульмане России часто спрашивают о дозволенности этой вакцины с точки зрения ислама.

Ранее в пятницу с аналогичной просьбой выступило Духовные управление мусульман Татарстана.

Тем временем RT сообщает, что противникам прививок среди мусульман в Европе приходится объяснять, что вакцина — халяльная.



