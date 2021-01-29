Мусульмане России спросили Гинцбурга о халяльности вакцины «Спутник V»
Совет улемов (богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ запросил у директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга информацию о составе вакцины «Спутник V» для определения пригодности ее для мусульман, передает ТАСС.
В запросе уточняется, что мусульмане России часто спрашивают о дозволенности этой вакцины с точки зрения ислама.
Ранее в пятницу с аналогичной просьбой выступило Духовные управление мусульман Татарстана.
Тем временем RT сообщает, что противникам прививок среди мусульман в Европе приходится объяснять, что вакцина — халяльная.
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