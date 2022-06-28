В РФ запустят цифровой полис ОМС в декабре
Цифровой полис обязательного медицинского страхования (ОМС) будет запущен в РФ с декабря текущего года. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что изменения будут введены в соответствии с №204-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Планируемая дата запуска - 1 декабря.
В ФФОМС заявили, что необходимые для этого технологии уже отработаны и находятся в высокой степени готовности. Также в организации отметили, что большое внимание уделяется защите личных данных.
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