В РФ разработан тест для выявления штамма «омикрон»

В России разработали тест, который способен выявлять новый штамм коронавируса «омикрон». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ГНЦ «Вектор» Рината Максютова.

Тест был разработан научными организациями Роспотребнадзора. Таким образом, при сдаче теста не нужно будет проводить дополнительный анализ на выявление омикрон-штамма.

По словам Максютова, в настоящее время тесты проходят исследования, после чего могут быть зарегистрированы и запущены в использование.









