В РФ правительство сможет ограничивать цены на медикаменты в случае ЧС

Соответствующий указ подписан российским президентом Владимиром Путиным.

Согласно документу, у кабмина появится возможность устанавливать предельные розничные цены на лекарства и медизделия, не входящие в перечень жизненно необходимых, а также предельные отпускные цены производителей.

Такое право предусмотрено также при необоснованном росте цен одновременно в ряде регионов более чем на 30% в 30-дневный период. Зафиксировать цены кабмин сможет на срок не более 90 дней.



