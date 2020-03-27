В РФ правительство сможет ограничивать цены на медикаменты в случае ЧС
Правительство РФ сможет ограничивать стоимость лекарств и медицинских изделий в случае возникновения эпидемий и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующий указ подписан российским президентом Владимиром Путиным.
Согласно документу, у кабмина появится возможность устанавливать предельные розничные цены на лекарства и медизделия, не входящие в перечень жизненно необходимых, а также предельные отпускные цены производителей.
Такое право предусмотрено также при необоснованном росте цен одновременно в ряде регионов более чем на 30% в 30-дневный период. Зафиксировать цены кабмин сможет на срок не более 90 дней.
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