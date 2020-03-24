Парацетамол справится с ажиотажем

В российских аптеках возник дефицит жаропонижающих нерецептурных препаратов, таких как парацетамол и ряда средств на его основе (эффералган, панадол). Об этом пишут «Ведомости»

Исполнительный директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова в эфире НСН заверила, что это временное явление.

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«У нас достаточно производителей парацетамола, и даже такой повышенный спрос будет закрыт. Но нужно время», - подчеркнула она.

По словам фармацевта, дело в том, что основное сырье отечественных производителей – импортное.

«Мы привязаны к импорту сырья и курсу доллара. Сейчас есть перебои с парацетамолом и другими противовоспалительными препаратами. Но это только ажиотажный спрос из-за кризисной ситуации. Чтобы наработать парацетамол, нужно время. Чтобы доставить его от производителя, дистрибьютора до аптеки, тоже», - пояснила Преснякова.

Отметим, что с позапрошлой недели в российских аптеках наблюдается ажиотажный спрос на противовирусные препараты, средства гигиены и другие категории.

