В РФ начинаются продажи бюджетного iPhone SE
24 апреля 202000:55
В России с 24 апреля начинаются продажи нового бюджетного смартфона iPhone SE.
Цена новинки от Apple начинается от 39 990 рублей. Дизайн смартфона напоминает модель iPhone 8, при этом процессор в SE установлен как в последних моделях iPhone 11 и iPhone 11 Pro.
Новая модель доступна в трех цветовых вариантах – черном, белом, красном.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru