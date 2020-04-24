В РФ начинаются продажи бюджетного iPhone SE

Цена новинки от Apple начинается от 39 990 рублей. Дизайн смартфона напоминает модель iPhone 8, при этом процессор в SE установлен как в последних моделях iPhone 11 и iPhone 11 Pro.

Новая модель доступна в трех цветовых вариантах – черном, белом, красном.

