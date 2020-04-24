В РФ начинаются продажи бюджетного iPhone SE

В России с 24 апреля начинаются продажи нового бюджетного смартфона iPhone SE.

Apple анонсировала выход новых Ipad Pro и MacBook Air

Цена новинки от Apple начинается от 39 990 рублей. Дизайн смартфона напоминает модель iPhone 8, при этом процессор в SE установлен как в последних моделях iPhone 11 и iPhone 11 Pro.

Новая модель доступна в трех цветовых вариантах – черном, белом, красном.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Скриншот видео презентации Apple
ТЕГИ:AppleIphone
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры