Apple анонсировала выход новых Ipad Pro и MacBook Air

Как пишет газета, среди главных особенностей нового iPad - чип A12Z Bionic, 8-ядерный графический процессор, широкоугольная камера на 12 Мп и «сверхширокоугольная» камера на 10 Мп. Работать в автономном режиме планшет сможет до 10 часов.

В свою очередь, 13-дюймовый MacBook Air отличается четырехъядерным процессором Intel Core i7, SSD-накопителем до 2 Тб и клавиатурой Magic Keyboard.

За новый Ipad с экраном в 11 дюймов Apple просит $799, за планшет с экраном 13 дюймов - $949. MacBook Air будет продаваться за $999. В США новинки станут доступны для покупки со следующей недели.



