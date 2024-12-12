В РФ изменятся правила перевозки животных в вагонах повышенной комфортности

В России с Нового года изменятся правила перевозки животных в вагонах повышенной комфортности рассказал замглавы Федеральной пассажирской компании Станислав Зотин, сообщает агентство «Москва».

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По его словам, с 1 января 2025 года будет разрешен провоз домашних питомцев в вагонах повышенной комфортности без выкупа всех мест в купе. При этом, число перевозимых животных не сможет превышать количества мест в купейном вагоне, уточнил он.

«Для других пассажиров при выборе ими места будет указано, что рядом поедет пассажир с питомцем, а также его вид и порода», - добавил Зотин.

Ранее стало известно, что РЖД запретят высадку животных без хозяев из электричек, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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