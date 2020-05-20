«В разгар мая в столицу заглянет зима». Синоптик пообещал москвичам снег

В столичном регионе в предстоящий четверг, 21 мая, может выпасть рекордное количество осадков в виде дождя и мокрого снега. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в некоторых районах может выпасть до 23-28 миллиметров, а это половина месячной нормы.

Специалист также подчеркнул, что завтра днем столбики термометров не поднимутся выше отметок +8...+10°C. По словам синоптика, 21 мая в столичный регион заглянет зима.