«В разгар мая в столицу заглянет зима». Синоптик пообещал москвичам снег
В столичном регионе в предстоящий четверг, 21 мая, может выпасть рекордное количество осадков в виде дождя и мокрого снега. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в некоторых районах может выпасть до 23-28 миллиметров, а это половина месячной нормы.
Специалист также подчеркнул, что завтра днем столбики термометров не поднимутся выше отметок +8...+10°C. По словам синоптика, 21 мая в столичный регион заглянет зима.
Между тем, синоптики дали предварительный прогноз на июнь. И он, по словам заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной, вполне благоприятный, об этом пишет «Российская газета». Специалист подчеркнула, что первый месяц лета в столичном регионе может оказаться теплее нормы: в темное время суток в Москве и Подмосковье будет около +10…+15 градусов. Днем воздух будет прогреваться до +25-ти.
Погода в пределах климатической нормы ожидается в Псковской, Смоленской и Брянской областях, а также в Хабаровском крае и на Камчатке. Холоднее обычного июнь может быть в Приморье и на юге Сахалина. При этом, Людмила Паршина подчеркнула, что более точный прогноз на июнь синоптики представят в конце мая, отмечает RT.
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