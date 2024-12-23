«Зима в Москве»: в Петровском путевом дворце пройдет новогодняя программа

Автор концепции праздника Валерия Ковальзон заявила, что игра выстроена вокруг тематики русских сказок и иллюстраций художника Ивана Билибина, некоторые работы которого «послужили вдохновением для создания трёхмерных декораций».

«Также у нас будет деревянная горка, пушистые снежки, множество активных игр, а также маленький спектакль по сказке Александра Пушкина «Золотой петушок», - отметила она.

Ковальзон добавила, что главное событие пройдёт в круглом зале Петровского путевого дворца, который славится своим легендарным куполом. Здесь гости услышат старинную русскую духовную музыку XVII века.

Ранее заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова заявила, что в московских больницах юных пациентов ждёт множество подарков и развлекательная программа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

