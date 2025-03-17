В работе сервисов «Яндекса» возникли сбои

Отмечается, что в настоящее время специалисты «Яндекса» работают над устранением проблем.

По данным сервиса Downdetector, речь идёт о сервисах «Яндекса Go» и «Яндекс Музыки», число жалоб превысило 5,5 тысячи. Большая часть претензий связана со сбоями платформы, сайта и мобильного приложения.

Ранее технический сбой в работе средств проведения торгов возник на «СПБ Бирже», в связи с чем были приостановлены торги ценными бумагами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

