В работе сервисов «Яндекса» возникли сбои
Доступ к некоторым сервисам «Яндекса» фиксируются у ряда пользователей. Об этом со ссылкой на компанию сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в настоящее время специалисты «Яндекса» работают над устранением проблем.
По данным сервиса Downdetector, речь идёт о сервисах «Яндекса Go» и «Яндекс Музыки», число жалоб превысило 5,5 тысячи. Большая часть претензий связана со сбоями платформы, сайта и мобильного приложения.
Ранее технический сбой в работе средств проведения торгов возник на «СПБ Бирже», в связи с чем были приостановлены торги ценными бумагами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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