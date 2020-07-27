В работе онлайн-сервисов Сбербанка произошёл крупный сбой

В работе онлайн-сервисов Сбербанка произошел сбой. Об этом говорят данные портала Downdetector. Большинство сообщений о неполадках приходит из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Краснодара и Екатеринбурга.

При этом, 80% пользователей онлайн-сервисов пожаловались на то, что не могу перевести средства, 13% не могли войти в систему, а 5% отмечали невозможность перевода денег со счета.