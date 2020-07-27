В работе онлайн-сервисов Сбербанка произошёл крупный сбой

В работе онлайн-сервисов Сбербанка произошел сбой. Об этом говорят данные портала Downdetector. Большинство сообщений о неполадках приходит из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Краснодара и Екатеринбурга.

При этом, 80% пользователей онлайн-сервисов пожаловались на то, что не могу перевести средства, 13% не могли войти в систему, а 5% отмечали невозможность перевода денег со счета.

Пользователи пожаловались на сбой в работе Instagram

Ранее в июле стало известно, что а мессенджере WhatsApp произошел технический сбой. Неполадки наблюдались у пользователей приложения в разных странах. О них сообщали юзеры из США, Великобритании, Германии, Нидерландах, Португалии, Бразилии и Колумбии, Мексики.

В частности, более 70% пользователей отмечают проблемы с соединением, 21% - проблемы с отправкой сообщений. Также около 3% не могут войти в аккаунт.

Агентство опирается на сайт Downdetector, который отслеживает работу популярных сервисов.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:СбойСбербанк
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