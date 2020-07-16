Пользователи пожаловались на сбой в работе Instagram
16 июля 202008:50
Глобальный сбой произошёл в работе популярного приложения Instagram. Сервис DownDetector зафиксировал сообщения о проблемах от пользователей из США, Чили, Бразилии. Австралии, Индии, Испании, Италии, России и других стран.
Больше половины жалоб касается проблем со входом, каждый третий испытывает трудности с загрузкой, пишет "Газета.ру".
До этого сообщалось о сбоях в Instagram в апреле и июне.
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15 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru