Пользователи пожаловались на сбой в работе Instagram

Глобальный сбой произошёл в работе популярного приложения Instagram. Сервис DownDetector зафиксировал сообщения о проблемах от пользователей из США, Чили, Бразилии. Австралии, Индии, Испании, Италии, России и других стран.

Больше половины жалоб касается проблем со входом, каждый третий испытывает трудности с загрузкой, пишет "Газета.ру".

До этого сообщалось о сбоях в Instagram в апреле и июне.

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