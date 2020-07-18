В Пулково пятый день идут проверки из-за сообщений о минировании

В аэропорта «Пулково» (Санкт-Петербург) идет проверка терминала и самолетов после новых сообщений о «минировании». Безопасность проверяют пятый день подряд, сообщает РИА Новости со ссылкой на в пресс-службу управляющей компании аэропорта.

«В связи с поступлением анонимного сообщения на электронную почту о возможном минировании воздушных судов и здания терминала в данный момент проводится проверка силами полиции и службой авиационной безопасности согласно установленному регламенту. По этой причине возможна задержка части рейсов на вылет», - заявили в пресс-службе ООО «Воздушные ворота Северной столицы».