В Пулково пятый день идут проверки из-за сообщений о минировании
В аэропорта «Пулково» (Санкт-Петербург) идет проверка терминала и самолетов после новых сообщений о «минировании». Безопасность проверяют пятый день подряд, сообщает РИА Новости со ссылкой на в пресс-службу управляющей компании аэропорта.
«В связи с поступлением анонимного сообщения на электронную почту о возможном минировании воздушных судов и здания терминала в данный момент проводится проверка силами полиции и службой авиационной безопасности согласно установленному регламенту. По этой причине возможна задержка части рейсов на вылет», - заявили в пресс-службе ООО «Воздушные ворота Северной столицы».
Известно, что аналогичные проверки начались в Пулково во вторник и продолжаются ежедневно, вплоть до субботы, 18 июля. Отмечается, что сообщения о «минировании» не подтвердились.
Напомним, волна лжеминирований в России началась в ноябре прошлого года. Неизвестные рассылали сообщения о якобы заложенных в судах, школах, детских садах и больницах взрывных устройствах. Кроме того, анонимы «минировали» станции метро в Москве и Санкт-Петербурге. В марте 2020-го злоумышленники начали «минировать» только что взлетевшие пассажирские самолеты.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
765 тыс.+6 234 / сут.
Умерли
12 247+124 / сут.
Выздоровели
547 тыс.+7 490 / сут.
- В отеле Москвы обнаружили тело блогера Анны Амбарцумян
- В Пулково пятый день идут проверки из-за сообщений о минировании
- Шойгу и глава Минобороны Азербайджана по телефону обсудили обстановку в Закавказском регионе
- Стала известна официальная версия пожара в готическом соборе во Франции
- Основатель журнала Time Out скончался в возрасте 73 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru