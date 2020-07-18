В Пулково пятый день идут проверки из-за сообщений о минировании

В аэропорта «Пулково» (Санкт-Петербург) идет проверка терминала и самолетов после новых сообщений о «минировании». Безопасность проверяют пятый день подряд, сообщает РИА Новости со ссылкой на в пресс-службу управляющей компании аэропорта.

«В связи с поступлением анонимного сообщения на электронную почту о возможном минировании воздушных судов и здания терминала в данный момент проводится проверка силами полиции и службой авиационной безопасности согласно установленному регламенту. По этой причине возможна задержка части рейсов на вылет», - заявили в пресс-службе ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

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Известно, что аналогичные проверки начались в Пулково во вторник и продолжаются ежедневно, вплоть до субботы, 18 июля. Отмечается, что сообщения о «минировании» не подтвердились.

Напомним, волна лжеминирований в России началась в ноябре прошлого года. Неизвестные рассылали сообщения о якобы заложенных в судах, школах, детских садах и больницах взрывных устройствах. Кроме того, анонимы «минировали» станции метро в Москве и Санкт-Петербурге. В марте 2020-го злоумышленники начали «минировать» только что взлетевшие пассажирские самолеты.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Гальперин
ТЕГИ:БезопасностьБезопасность На ТранспортеУгрозыПулково
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