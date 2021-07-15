В Псковской области введен режим ЧС из-за африканской чумы свиней

В зоне ЧС находится и административный центр. Соответствующий указ подписал губернатор региона Михаил Ведерников. Согласно документу, в зону ЧС попали Псков, Дедовичский, Дновский, Порховский, Псковский, Струго-Красненский районы.

Очаги заболевания отмечены в охотничьих угодьях около Выскольсельского поселения, рядом с деревней Дубье.

В конце июня в Партизанском районе Приморского края введен режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней.

Отмечается, что вспышка была зафиксирована в одном из личных хозяйств в деревне Ястребовка.

