В Псковской области введен режим ЧС из-за африканской чумы свиней

Власти Псковской области ввели режим чрезвычайной ситуации в некоторых муниципалитетах из-за вспышки африканской чумы свиней, сообщает ТАСС.

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В зоне ЧС находится и административный центр. Соответствующий указ подписал губернатор региона Михаил Ведерников. Согласно документу, в зону ЧС попали Псков, Дедовичский, Дновский, Порховский, Псковский, Струго-Красненский районы.

Очаги заболевания отмечены в охотничьих угодьях около Выскольсельского поселения, рядом с деревней Дубье.

В конце июня в Партизанском районе Приморского края введен режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней.

Отмечается, что вспышка была зафиксирована в одном из личных хозяйств в деревне Ястребовка.

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